Dominik Mysterio nombra a su Monte Rushmore

La trillada pregunta del «Monte Rushmore» es algo habitual dentro de las conversaciones de la lucha libre profesional, y las estrellas actuales y del pasado se ven obligados a menudo a nombrar a sus cuatro luchadores favoritos de la industria, y Dominik Mysterio no fue la excepción.

► Eddie Guerrero encabeza el Monte Rushmore de Dominik Mysterio

Durante una entrevista reciente en No-Contest Wrestling, Dominik Mysterio hizo la elección de su Monte Rushmore de la lucha libre, poniendo a Eddie Guerrero en primer lugar antes de contar una breve anécdota del «Latino Heat» durante su infancia. Luego, mencionó a Bronson Reed, a quien catalogó como uno de sus «muchachos» en el vestuario de la WWE, y compartió que ambos son grandes fanáticos de las tiras de pollo.

«Voy a incluir a Eddie Guerrero. La única razón es que sé que era un tipo malo. Era el tipo más dulce. Era como un temperamento muy latino. Así que voy a elegir a mi hombre, el tío Eddie. El número dos: Bronson Reed. (…) No recuerdo los buenos viejos tiempos, recuerdo para qué es útil, y es un tipo enorme que saca a la gente del camino».

El ex Campeón Norteamericano NXT situó a Damian Priest y Jacob Fatu en los otros dos lugares, y con ambos tiene historia. Con Fatu, mencionó que tiene conexión por su origen californiano compartido. Sin embargo, con respecto a Priest, «Dirty Dom» declaró que, pese a seleccionarlo, no ha perdonado al luchador por sus transgresiones contra The Judgment Day.