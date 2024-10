Las primeras dos luchas de CM Punk en su regreso a WWE, tuvieron lugar el 26 de diciembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2023. La primera desde el mítico Madison Square Garden de New York, y la segunda desde The Kia Forum en Inglewood, California.

Punk envió en ambas luchas a Dominik Mysterio. En la primera, duró 12 minutos y 26 segundos, y tuvo buenos comentarios de los fans, pues Punk llevaba sin luchar desde agosto de 2023.

► Dominik Mysterio habla acerca de ser el primer rival de CM Punk

Recientemente, Dominik fue entrevistado por Chris Van Vliet para su canal de YouTube, y allí, el hijo de Rey Mysterio reveló qué sintió al ser el primer rival de una gran figura como lo es CM Punk, en su entonces retorno a WWE. Estas fueron sus palabras:

«Sí, es algo loco. No esperaba que fuera yo, especialmente con el talento increíble que tenemos ahora, sobre todo en el elenco de hoy, tanto en Raw como en SmackDown. Pero el hecho de que confiaran en mí para estar ahí con él en su primer combate de regreso, después de, ¿qué? Diez años… Me alegra haber sido yo quien le dio su primer golpe.

Fue especial porque sabía que la compañía confiaba en mí para cosas así. No me enteré hasta que me llevaron aparte y me dijeron, ‘¿Qué te parece enfrentarte a CM Punk en la gira de eventos en vivo, de House Shows?’ Y yo estaba como, ‘Que venga, vamos a hacerlo’-



Estaba listo porque sabía que era otra oportunidad y otro desafío para mí, así que estaba emocionado de tachar otro logro de la lista».