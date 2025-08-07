Dominik Mysterio: “Nadie puede tocarme”

El actual Campeón Intercontinental «Dirty» Dominik Mysterio explica por qué es el rey del odio en WWE y cómo ha superado el legado de su legendario padre, Rey Mysterio. A continuación, repasamos las declaraciones más interesantes que hizo en una reciente entrevista con Carl Lamarre de Billboard.

► En palabras de Dominik Mysterio

Sobre Eddie Guerrero y su legado

“Creo que se infravalora su inteligencia en el ring. La gente ve lo bueno que era con sus movimientos, pero lo que hacía con sus gestos, cómo manipulaba emociones… eso está muy subestimado. Todos los que trabajaron con él dicen que era el mejor. Si algo cambiaba en el momento, él lo resolvía. Su IQ luchístico es lo más infravalorado que tenía.”

Sobre su reinado como campeón Intercontinental

“Voy día a día. Soy un tipo tranquilo de California. Sé que este título es para luchadores trabajadores, pero si nadie merece retarme, puedo aguantarlo un año. Acabo de vencer a AJ Styles… eso significa que ya vencí a todos. Olvídate de las matemáticas de Steiner, esto es Dirty Dom Math.”

Sobre una hipotética lucha entre Rhea Ripley, Roxanne Pérez y Liv Morgan

“Liv gana, 100%. No es por ser un árbitro parcial. Es por habilidad y logros. Le ganó a Rhea más de tres veces, retiró a Becky, es la mejor campeona del mundo y tiene cuatro títulos en pareja. Ganaría limpiamente.”

Sobre su evolución desde SummerSlam 2020

“He crecido muchísimo. Me siento con confianza en el ring, sé qué hacer y cómo actuar. Estar con The Judgment Day me dio seguridad. Finn, JD y Damian me ayudaron a creer en mí mismo. Incluso… Voldemort. (¿Voldemort de Harry Potter?) No… el otro que no nombro del Judgment Day.”

Sobre su ídolo heel de la infancia

“JBL. Todo lo que hacía parecía auténtico y con odio. Se hacía llamar El dios de la lucha libre por algo. Como mexicano, ver el sketch de la frontera fue una locura. Él empujaba todos los límites.”

Sobre el mejor generador de “nuclear heat” en WWE

“Yo. Sin dudas. Y con la ayuda de quienes me rodean. Vicky Guerrero lo logró, pero ella no luchaba. Yo sí. Hago promos, recibo golpes, estoy en la cima. Soy el mejor Mysterio de la historia. Nadie del pasado, presente o futuro puede igualarme. Tengo 28. Si quiero, puedo subir aún más el nivel.”

¿El mayor villano del deporte actual?

“Mi compa Fernando Tatis Jr. Es amado en San Diego, odiado en todos lados. Es un fenómeno. Roba jonrones, batea, lo hace todo. La gente lo odia porque es bueno, porque gana millones y destruye a sus equipos favoritos. Y le encanta que lo odien. Él acepta los abucheos, los disfruta. Eso es ser un verdadero heel.”

