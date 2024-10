Dominik Mysterio: «¿Mike Tyson vs. Jake Paul? Me elijo a mí»

El 15 de noviembre, Jake Paul y Mike Tyson se enfrentarán en un combate de boxeo del que todo el mundo está hablando. No hace mucho, la leyenda viviente de la WWE Hulk Hogan comentaba que «Iron» podría matar a «The Problem Child». Por otro lado, Paul es favorito en las apuestas, según BetOnline.

► Mike Tyson vs. Jake Paul

The Schmo quiso conocer también la opinión de «Dirty» Dominik Mysterio y así contestó el malvado:

«Vaya, esa es difícil. Soy fan de los hermanos Paul, estuve en el podcast de Logan. Me encantaría formar un equipo con Logan algún día porque seríamos el equipo más odiado. He conocido a Jake un par de veces. Pero, al final del día, no puedes descartar a Tyson. Tyson es uno de los más grandes de todos los tiempos, si no el más grande. Estoy realmente 50-50 en esta. Si tuviera que elegir a alguien, me elegiría a mí mismo«.

Obviamente.

Por cierto, hablando de formar equipo con Logan Paul, «The Maverick» ya lo pensaba en 2023:

«Recientemente se me ocurrió una idea un poco loca. Dom es un súper villano en este momento, Dominik Mysterio ni siquiera puede pronunciar una palabra, te lo aseguro. Levanta el micrófono hacia su boca y toda la arena [abuchea]. No puede decir — No puede hacer una promo y juega con eso, y está funcionando muy bien en este momento, lo odian. Logan Paul, Dominik Mysterio en un equipo. La dupla más odiada de todos los tiempos, los compañeros de equipo más odiados en la WWE, simplemente arrasándolo, avanzando porque también tenemos una historia, ambos tuvimos nuestro primer WrestleMania juntos. Ese fue nuestro primer WrestleMania, sería increíble. Estoy seguro de que podría encontrar la manera de encajar ahí. ¿A quién le importa (ser el tercer en discordia — Dom/Rhea)? Y sinceramente, no sé, Dom y yo, tal vez podríamos llegar más lejos que él y Rhea«.

