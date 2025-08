Dominik Mysterio: “Mi debut en WWE fue un error”

Camino a defender el Campeonato Intercontinental contra AJ Styles en SummerSlam 2025, Dominik Mysterio se acuerda de su debut en la WWE en 2020. «El Sucio» dio sus primeros pasos como Superestrella durante la Era Covid y, curiosamente, enfrentando a Seth Rollins en la edición de aquel año del mismo evento premium.

Sobre su debut en WWE

“Tan pronto como me vi en televisión por primera vez, pensé: ‘¿Qué están pensando?’ Entiendo que era la era del COVID y estaban probando cosas. No hay ninguna razón ni lógica para que yo estuviera ahí de ninguna forma, luchando con esos tipos. Pensé: ‘Esto no va a funcionar’”.