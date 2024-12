Dominik Mysterio: «Me robaron mi salario de WWE SummerSlam 2005»

19 años después de que su padre, Rey Mysterio, y Eddie Guerrero se jugaran su custodia en SummerSlam 2005 en WWE, Dominik Mysterio revela qué recibió a cambio. Además claro de continuar siendo el hijo del «Master of the 619». Eso para que en Clash at the Castle 2022 se lo agradeciera traicionándolo para unirse a The Judgment Day. Aunque seguro que el «Latino Heat» estaba riendo desde el cielo viendo la escena, al menos su parte heel.

► Todo por una bicicleta

En una reciente entrevista con No Contest Wrestling, «Dirty Dom» recuerda que nunca le pagaron un salario por aquel día de trabajo:

«Para empeorar las cosas, cuando hice cosas aquí en WWE, como SummerSlam, y terminé recibiendo un pago por eso, nunca supe a dónde fue a parar el dinero. Necesito hablar con ella al respecto. Compré una bicicleta y mi madre dijo: ‘Ahí se fue tu dinero’. Y yo dije: ‘Hice tres pay-per-views, ¿varias semanas de televisión y me estás diciendo que una bicicleta… y ya se acabó?’ Esto no era Toys R Us en su mejor momento. Era como una bicicleta de estantería común. Estoy bastante seguro de que todavía tenía las ruedas de entrenamiento puestas.»

Esta protesta del luchador de 27 años entra dentro de otras respecto a su familia, como cuando se quejó de que le compraron un auto BMW cuando había pedido uno Mercedes por su cumpleaños, o cuando dijo que tuvo que crecer defendiéndose a sí mismo en las peligrosas calles de San Diego. Va a ser interesante si un día tiene hijos con su esposa y estos protestan por su padre como lo hace él.