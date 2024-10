Dominik Mysterio: «Me odian sin razón»

Durante una reciente entrevista con Foundation Radio, la gran figura de WWE, Dominik Mysterio, ha revelado cuál es su opinión en torno al ser abucheado en gran manera por la mayoría de los fans de WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Dominik Mysterio habla acerca de ser abucheado

«Creo que los abucheos crecientes fueron una sorpresa para mí y para todos. Realmente no sabíamos qué esperar. Fue algo que se me presentó y dije, ‘Bueno, vamos a seguir adelante y ver cómo va.’ Ha sido un viaje salvaje.

«Prefiero abrazar los abucheos. Entiendo lo que está pasando y lo que tengo que hacer aquí. Me odian por alguna razón extraña, cuando solo intento decir lo que pienso, aunque hablo la verdad. Es divertido, hombre. Estoy ahí afuera y cuando empiezan a abuchearme, me da tiempo para recomponerme, aunque me pongo un poco nervioso. Me da tiempo para hablar con Liv Morgan, calmarme un poco, pero al final del día, estoy bien».