Dominik Mysterio: «Me encantaría aparecer en TNA»

Para empezar hemos de recordar dos apuntes. El primero nos lleva a cuando Moose, el actual Campeón X-Division de TNA, imaginó enfrentar a su facción, The System, contra The Judgment Day: “Ahora mismo es entre The System y Judgment Day. Sí. Honestamente, creo que es The System. No creo que Bullet Club sea algo relevante ya; no lo sigo tanto, pero no escucho el nombre por ahí mucho últimamente. Bloodline ya no es tan bueno desde que Roman se fue. La única otra facción importante aparte de The System es Judgment Day”. El segundo a la breve etapa que vivió Dominik Mysterio en NXT en 2023 durante la cual ganó su único título individual hasta la fecha, el Campeonato de Norteamérica.

► Una idea interesante

¿Y por qué? Lo leemos en el título. Porque «Dirty Dom», integrante del Judgment Day, y ex luchador (temporalmente; nunca fue una Superestrella en desarrollo) de NXT, está dispueto a cruzar el puente hacia la Total Nonstop Action. Así se lo dice él mismo al podcast Battleground:

“Me encantaría aparecer en TNA. ¿Por qué no?. Fui a NXT y tomé el control. ¿Por qué no hacer lo mismo allí?”.

La pregunta ahora es, ¿en WWE estarán también interesados? ¿Y en TNA? De momento, no lo sabemos, pero la idea suena realmente interesante. La verdad es que todo lo que hace Dominik lo es. No es uno de los luchadores más populares de la actualidad por casualidad. Eso sería tremendamente bueno para la «Impact Zone». Todavía más si llevara consigo su relación con Liv Morgan y a Finn Bálor. Y si fuera también Rhea Ripley…

¿Te gustaría ver a Dominik Mysterio en TNA? ¿Y una lucha entre The System y The Judgment Day?