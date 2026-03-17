Dominik Mysterio lesionado tras AAA Rey de Reyes

Durante el reciente episodio de Monday Night Raw, los comentaristas revelaron que Dominik Mysterio no había recibido el alta médica para competir en el ring tras su violenta defensa del título contra El Hijo del Vikingo en AAA Rey de Reyes. El combate tuvo lugar el sábado 14 de marzo en Puebla, México, y se rigió por las reglas de No Descalificación, lo que derivó en una brutal batalla y con uso intensivo de armas, del cual el miembro de The Judgment Day salió victorioso pero pagando un alto precio.

► Dominik Mysterio habría sufrido una conmoción cerebral

Precisamente, la ausencia de Dominik Mysterio en WWE Raw se sintió luego de que tenía previsto luchar en el programa, pero el propio Adam Pearce fue el encargado de dar la noticia durante el programa, y se tuvo que reprogramar el encuentro previsto, viendo en su lugar la lucha entre Penta y Dragon Lee por el Campeonato Intercontinental WWE, el cual terminó siendo un gran combate.

Al respecto, Bryan Alvarez del Wrestling Observer informó que Dominik Mysterio podría estar actualmente bajo protocolo de conmoción cerebral tras el combate en Rey de Reyes, lo que explicaría por qué no recibió el alta médica para competir en Raw.

«Dom vs. Dragon Lee estaba programado para Raw, pero parece que Dom está bajo protocolo de conmoción cerebral».

A pesar de la preocupación por la lesión de Dominik Mysterio, este aún conserva el Megacampeonato AAA tras derrotar a El Hijo del Vikingo. Sin embargo, la posible conmoción cerebral plantea interrogantes sobre cuánto tiempo podría estar de baja y si afectará los planes futuros de la WWE, en especial cuando estamos cerca de WrestleMania 42.