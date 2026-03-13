Dominik Mysterio justifica la expulsión de Finn Bálor

Durante el episodio del 9 de marzo de WWE Raw, las tensiones al interior de The Judgment Day estallaron. Dominik Mysterio confrontó a Finn Bálor por haberle costado el Campeonato Intercontinental, y la situación se descontroló rápidamente. El resto de Judgment Day atacó a Bálor, dejándolo tendido en el suelo después de que Dominik lo golpeara con un martillo y le aplicara un 619, lo que aparentemente marcó el final de este último en el grupo.

► Finn Balor es echado de The Judgment Day

Dominik Mysterio finalmente explicó durante una entrevista reciente con Brad Gilmore por qué The Judgment Day decidió traicionar a Finn Bálor donde, según él, era algo que se veía venir desde hacía tiempo, y afirmó que el grupo simplemente había llegado a su límite tras meses de problemas internos. Además, reveló que estaba especialmente contento de ver a JD McDonagh desempeñar un papel clave en el ataque, destacando la larga historia entre él y Bálor.

“Bueno, ya sabes, ha sido una buena racha para mi viejo amigo Finn Bálor. Era necesario. Había muchas diferencias. No estábamos jugando como un equipo cohesionado, y al final terminamos siguiendo las reglas de Finn Bálor, y eso fue lo que pasó. Debería haberlo previsto.”

“Pero estoy feliz de que al final haya sido mi amigo JD McDonagh quien tomó la iniciativa. Sé que JD y Finn tienen su historia, pero estoy muy contento por JD por haber podido finalmente salir de la sombra de Finn.”

Ahora, tras los eventos del pasado lunes en WWE RAW, todo apunta a que The Judgment Day seguirá adelante sin su antiguo líder, con lo que finalmente el grupo se ha quedado sin sus miembros originales (Edge, Damian Priest, Rhea Ripley y Finn Balor).