Dominik Mysterio podría estar hoy en WWE Raw

En diciembre de 2025, Dominik Mysterio sufrió una lesión en el hombro durante el evento Guerra de Titanes de Lucha Libre AAA Worldwide y desde entonces ha estado desaparecido de la programación de WWE, incluyendo perderse Royal Rumble 2026, donde su querida Liv Morgan se alzó con la victoria en la lucha femenil del mismo nombre.

► El regreso de Dominik Mysterio

Pero «El Sucio» y actual Campeón Intercontinental ya podría estar de vuelta tan pronto como esta próxima noche en Monday Night Raw, según reportan en PWInsider.

«Dominik Mysterio tiene previsto regresar de forma inminente tras sus problemas de hombro, según puede confirmar PWInsiderElite.com. A primera hora de hoy se comentaba que Mysterio podría estar presente en el Raw de esta noche en Filadelfia«.

No podemos confirmarlo pero estaremos atentos a cualquier novedad que haya antes del programa y no se pierdan, como cada lunes, la cobertura del mismo que haremos en Superluchas. Por otro lado, continuando con el show, en el mismo informe nuestros compañeros también apuntan:

«Chad Gable ha sido visto en Filadelfia, por lo que estará en el Raw de esta noche, ya sea como él mismo o como el Original El Grande Americano».

¿Qué expectativas tienen con el nuevo WWE Raw?