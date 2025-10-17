Dominik Mysterio homenajeó a Eddie Guerrero-Black Tiger en Japón

En un gesto cargado de respeto y nostalgia, Dominik Mysterio, campeón Intercontinental de WWE y Megacampeón de AAA, rindió tributo a Eddie Guerrero durante un evento en vivo de WWE en Tokio, al aparecer con una máscara inspirada en la icónica Black Tiger II.

El homenaje tuvo lugar en la capital japonesa, donde Guerrero forjó parte de su legendaria carrera. La aparición de Mysterio con una máscara negra y dorada, evocando el atuendo clásico del “Latino Heat” en New Japan Pro-Wrestling (NJPW), fue recibida con ovaciones y emoción por los asistentes.

► Dominik Mysterio homenajeó a Eddie Guerrero

Eddie Guerrero interpretó al segundo Black Tiger entre 1993 y 1995, etapa en la que consolidó su estilo híbrido, combinando la técnica mexicana con la disciplina japonesa. Fue campeón del torneo Best of the Super Juniors y miembro de stables como Team 2000, dejando huella en la historia del puroresu.

Dominik, mantiene una conexión con Guerrero desde su infancia. En 2005, fue protagonista de la recordada rivalidad entre su padre, Rey Mysterio, y Eddie por su “custodia” en WWE. Aquella historia marcó el inicio de su relación con el legado del “Latino Heat”.

► El legado de Eddie Guerrero continúa con Dominik

Dominik adoptó elementos de su repertorio, como el Frog Splash y las artimañas de “Lie, Cheat and Steal”. Este año, llevó su homenaje a otro nivel al visitar la tumba de Eddie en Phoenix, Arizona, dejando sobre ella el Campeonato Intercontinental ganado en WrestleMania 41.