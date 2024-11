El ex integrante de la facción y actual Campeón Indiscutible y Campeón Crown Jewel de WWE, Cody Rhodes, reconocía a Finn Bálor como fundador del Bullet Club: «Tengo que darle crédito por el logo del (Bullet Club), es Finn Bálor. Probablemente se le deben millones de dólares por el éxito del Bullet Club. Él lo inició y creo que nunca ha visto nada de ese (dinero).»

► Finn Bálor, ¿uno de los más grandes?

¿Es posible que «The Prince» no reciba el crédito que merece por su carrera? En caso de que así sea, no solo el «American Nightmare» sino también su amigo «Dirty» Dominik Mysterio lo reivindica, en este caso como uno de los más grandes de todos los tiempos. También celebra el haber podido aprender de él desde que se juntaron en The Judgment Day:

“Ha sido realmente divertido poder aprender de él, estar en combates junto a él y que me guíe en ciertas cosas. Ver cómo organiza y plantea todo me demuestra por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos, especialmente en el ring. Es un verdadero maestro. Lo conocí por primera vez en 2017, y desde entonces ha sido como un padre para mí, y ha funcionado muy bien», comenta Dominik en The Bootleg Kev Show. http://gty.im/2164715006

Así como Cody hizo historia en Crown Jewel, Finn lo hizo en SummerSlam 2016 convirtiéndose en el primer Campeón Universal de la historia de WWE. También fue Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos, Campeón NXT, y actualmente es Campeón Mundial en Parejas. Podríamos mencionar a «The Demon». O la facción que forma en el presente.

