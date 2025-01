Dominik Mysterio explica cómo ser un heel exitoso en 2025

«Dirty» Dominik Mysterio es heel desde que traicionara a su padre, Rey Mysterio (y a Edge) en Clash of the Castle 2022 para unirse a The Judgment Day. Así como ser el hijo de una leyenda viviente como «The Master of the 619» abre muchas puertas en la WWE, ello también fue una gran ayuda para que el luchador de 27 años no solo se convirtiera en rudo sino en el más odiado de toda la compañía. Lo cual no quita nada de mérito al fantástico trabajo que viene haciendo desde entonces.

► Cómo ser un heel exitoso en 2025

Así que cualquiera que tenga la intención de triunfar como villano en la lucha libre profesional en 2025 que tome nota del consejo que brinda Dominik en una reciente entrevista con Busted Open:

«Honestamente, creo que todo es cuestión de percepción, ¿verdad? Creo que todo depende de cómo los fanáticos te ven y de cómo quieres proyectarte. Porque no sé, siento que hay villanos, los heels, que quieren ser ‘heels cool.’ Quieren hacer cosas y seguir siendo geniales. Tienes que aceptar ser el heel. Tienes que aceptar los abucheos. No puedes hacerlo a medias. Si vas a ser un heel, tienes que ser un heel. No puedes ser malo con los padres y luego, cuando los niños pasan, decir: ‘Oh, hola, hijo, ¿es tu cumpleaños?’ No, niño, todos tienen un cumpleaños. No eres especial. Eso es lo que hay. Siento que algunas personas no pueden aceptar ser groseros con los [niños]. No, tienes que ir al 100%.»

Aquí entra aquello que antaño era tan importante de «mantener la mística». Pero en la actualidad ya no solo que los luchadores estén más o menos dispuestos a hacerlo sino que con las redes sociales y demás es muy complicado. Por otro lado, un gran heel del presente como MJF hizo precisamente eso, no comportarse de manera distinta fuera del cuadrilátero, llevando a muchos a pensar que en realidad, como persona, es tan idiota como su personaje.