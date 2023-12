Chavo Guerrero siempre ha sido muy cercano a la familia Mysterio y como tal no ha dejado de seguir la carrera de Dominik en WWE. Y de ello estuvo hablando recientemente en Insight with Chris Van Vliet, entrevista enfocada en el estreno de ‘The Iron Claw’, que por momentos el popular conductor del pódcast llevó a otros temas. El que nos ocupa ahora nos lleva a Dirty Dom, quien, según el veterano de las cuerdas, ha superado las expectativas, no debería estar donde está tan pronto.

► «Dominik Mysterio superó las expectativas»

«Dominik Mysterio la está rompiendo. Lo está haciendo muy bien, está mucho más allá de donde debería estar, tanto en habilidades como en desempeño. Es bastante genial verlos haciendo todas estas cosas. Ya hablamos de esto antes. Mucha gente, especialmente debido a Eddie y lo monumental y el seguimiento de culto que tiene, y cuántas personas ven lo realmente grandioso que fue, trata de capitalizar el nombre de los Guerrero y el nombre de Eddie. Lo verás todo el tiempo. Acabo de verlo en nuestro show en vivo el otro día en el que participé, y comenzaron a hacer movimientos característicos de Eddie. Y pensé, ¿por qué están haciendo eso cuando yo estoy después de ustedes? Y me dijeron: «Oh, sí, no lo pensamos». Y les dije: «Chicos, lo entiendo, pero acaban de hacerlo. Y todos pensaron en Eddie, no en ustedes». Y respondieron: «Sí, tienes razón». Pero veo eso mucho. Y cualquiera puede hacerlo. Dominik puede hacerlo. Y Rey puede hacerlo debido a la historia que tienen con ellos y todo eso.»

Dominik Mysterio acaba de perder el Campeonato Norteamericano de NXT y no está claro qué camino va a tomar para sí mismo a continuación. Ello mientras The Judgment Day continúa adelante con Rhea Ripley como la Campeona Mundial y Finn Bálor y Damian Priest como los Campeones Indiscutibles de Parejas WWE.