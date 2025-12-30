Dominik Mysterio estará fuera de acción indefinidamente

En el reciente evento de Lucha Libre AAA Worldwide, Guerra de Titanes 2025, que se llevó a cabo en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco,Rey Mysterio y Rey Fénix vencieron a Dominik Mysterio y El Grande Americano. Sin embargo, el resultado pasó a un plano secundario tras conocerse que «Dirty Dom» se habría lastimado el hombro durante el combate, y no se habían tenido noticias desde entonces.

► Se desconoce el futuro de los campeonatos de Dominik Mysterio

En el reciente episodio de WWE RAW que se emitió en el Kia Center de Orlando, Florida, se dieron noticias serias y preocupantes sobre Dominik Mysterio. Primero, durante un segmento tras bastidores con Judgment Day, Raquel Rodríguez les dijo a Liv Morgan y Roxanne Pérez que no necesitaba su ayuda en su lucha de triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenino, y en ese mismo segmento, Liv también mencionó discretamente que Daddy Dom está fuera de combate.

Minutos después, Joe Tessitore confirmó que Dominik Mysterio estará fuera de acción de manera indefinida. El comentarista no especificó la gravedad de la lesión, pero sí mencionó que los detalles son escasos y que su lesión parece estar relacionada con su hombro. Evidentemente, esta no es una buena noticia para él, ya que significa que el Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE estará fuera de combate; además, tampoco se conoce qué sucederá con el futuro de dichos títulos.

De esta manera, concluye el 2025 de una manera triste para Dominik Mysterio, tras tener su mejor año a nivel individual, que también incluyó una victoria sobre John Cena por el Campeonato Intercontinental en Survivor Series: WarGames. Ahora, parece que los fanáticos tendrán que esperar a que se recupere, y probablemente tenga que renunciar a sus campeonatos si se confirma que la para es por un tiempo prolongado.