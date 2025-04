El mundo de la lucha libre quedó en shock cuando John Cena se volvió villano luego de dos décadas, traicionando y atacando a Cody Rhodes en el evento premium Elimination Chamber 2025 y, además, uniéndose a The Rock y Travis Scott para darle una gran paliza al actual Campeón Indisputable WWE.

Pues bien, hubo alguien a quien no lo tomó por total sorpresa el cambio a villano del héroe de los niños de WWE. Ese alguien es nada más y nada menos que Dominik Mysterio, miembro de The Judgment Day, quien en la más reciente edición de Khel Now, habló acerca del sorpresivo cambio a villano de Cena y sus acciones. Estas fueron sus palabras:

► Dominik Mysterio habla de John Cena y su cambio a villano

“Siempre supe el tipo de persona que era Cena. Yo crecí viéndolo, ¿sabes? Lo conozco desde que tenía 8 años. Así que en el fondo, ya me lo esperaba. Era solo cuestión de tiempo, ¿sabes? Y al final explotó, los mandó a volar a todos ustedes. Y ustedes lloraron por eso. Idiotas».

Sin duda alguna, unas interesantes declaraciones, pues Cena ha afirmado que los fans lo han tratado muy mal por más de 25 años y se han aprovechado de él y que era cuestión de tempo de que explotara como una olla a presión.