Dominik Mysterio: «Ese momento vivirá para siempre»

Dominik Mysterio ha causado mucho impacto en WWE pero su carrera realmente es breve hasta ahora. Y aún así considera que un momento que protagonizó será eterno. Un momento que nos lleva a su lucha con Rey Mysterio en WrestleMania 39, para la cual se le ordenó no meterse con su familia:

«Alguien se me acercó, no voy a especificar quién, y me dijo: ‘No hagas nada a tu familia en las primeras filas. Si hay algo ahí, no lo toques. Mantente alejado.’

► Una entrada para la eternidad

En la misma entrevista con No Contest Wrestling en la que «Dirty Dom» hace esta revelación también recuerda su viral entrada al combate saliendo de una furgoneta de policía enmascarado y esposado. Otra ocasión en la que el luchador de 27 años demostró lo bien que se le da provocar al respetable.

«Recuerdo que el día del show, cuando salió el video introductorio y todo lo demás, mi primer pensamiento fue que estaba un poco desanimado porque pensé: ‘Hombre, me hubiera encantado tener la gran rampa, la gran entrada de WrestleMania.’ Pero luego, mientras más lo pensaba, me dije: ‘No, al diablo con eso, esto es especial. Tengo una entrada única para mí mismo.’

«Todos bajan por la rampa, pero no todos tienen una entrada memorable. En mi segundo WrestleMania, tener mi propia entrada con el furgón policial, esposado, todo el video introductorio… honestamente fue una gran bendición ser parte de eso porque realmente siento que esa entrada va a vivir para siempre.»

No le falta razón a Dominik Mysterio pero viendo lo que ha hecho hasta ahora se puede adelantar que en el futuro va a protagonizar momentos en WWE que hagan que este sepa a poco.