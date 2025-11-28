«El Sucio» Dominik Mysterio explica por qué prefiere ser rudo, habla de sus mejores combates en la WWE, y revela consejos de su legendario padre, Rey Mysterio. Todo ello camino a una de las luchas más grandes de su carrera: enfrentar a John Cena en un intento de recuperar el Campeonato Intercontinental en Survivor Series 2025, el último evento premium de la carrera del «Más Grande de la Historia».

► En palabras de Dominik Mysterio

Mejor como villano

“Como babyface tienes que preocuparte de no hacer cosas que te hagan ver como un tipo malo, porque no quieres que los padres y sus hijos vean algo y digan: ‘Oh, está haciendo esto’. No quieres eso. No quieres que los niños admiren ese tipo de comportamiento.”

“Cada vez que puedo, o cada vez que veo niños… ¿cuál es la primera cosa? Cuando Santa ve a un niño dice: ‘Pórtate bien o no recibirás regalos’. Cada vez que veo a un niño, y es fan de Dirty Dom, lo primero que le digo cuando se está yendo es: ‘Más vale que sigas portándote mal. Saca malas notas. Haz lo que quieras. No escuches a tus padres’.”

“Voy a crear un poco de caos. ¿Por qué no?”

Las mejores batallas

“Diría el combate de WrestleMania que tuve recientemente cuando gané el título Intercontinental. Siento que eso no me consolidó del todo, pero sí inició el camino de todo este personaje de Dirty Dom.”

“También diría ese o mi debut con Seth. Siento que mi debut con Seth fue muy especial porque tuve la fortuna de estar en el ring con alguien como Seth Rollins, que probablemente es, si no el actual, el mejor luchador de nuestra generación. El hecho de que él confiara en mí y quisiera hacer eso conmigo es enorme. Significó mucho.”

Consejos de padre

“He recibido tantos consejos de él a lo largo de los años. Durante esos primeros años en los que hacía equipo con él, él estaba en ringside en todos mis combates. Era como tener una hoja de trucos, un código de trampas, porque yo simplemente lo miraba y le preguntaba: ‘¿Qué sigue? ¿Qué hago?’. Él me decía exactamente lo que tenía que hacer.”

“Pero creo que el mejor consejo llegó cuando una vez me frustré muchísimo. Él me dijo que no entrara en pánico. Dijo: ‘No entres en pánico. Solo reacciona’. Algo hizo clic en ese momento: dejé de entrar en pánico y pude escuchar y reaccionar al público y a lo que estaba pasando. Fue cuando pensé: ‘Oh, mierd*, quizá no debería hacer lo que estaba haciendo que me hacía entrar en pánico y perder el control.’ Diría que definitivamente me ayudó con eso.”