Dominik Mysterio: «El bigote nació de un accidente»

Una de las piezas características de Dominik Mysterio, un personaje que es odiado por los fans de WWE, es su bigote. Para muchos, se le ve muy bien, para otros, se le ve gracioso. Lo cierto es que los aficionados ya lo conocen y lo identifican con su bigote.

Así lo reveló el ex Campeón Norteamericano NXT y actual miembro de The Judgment Day, Dominik, en una entrevista con el video podcast Untriggered. El Dirty Dom aseguró que su bigote nació por un accidente porque se dio por temas de pereza. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Así explica Dominik Mysterio cómo nació su bigote

«El bigote en realidad fue un accidente. Me dio pereza, y normalmente me afeito porque no me gusta tener vello facial. Lo tenía un poco largo —creo que fue un lunes— y estaba llegando tarde, así que se me olvidó afeitarme. Alguien me vio y me dijo: ‘No te afeites’, y así es como terminas con un bigote por accidente».