Dominik Mysterio debutó en la WWE sin contrato

Dominik Mysterio ha evolucionado mucho desde entonces. Nadie imaginaba cuando debutó que un día traicionaría tanto a su padre, Rey Mysterio, como a Edge, para unirse a Finn Bálor, Damian Priest y Rhea Ripley en una facción. Hoy nos acordamos de la primera lucha del joven guerrero en la WWE. Fue contra Seth Rollins en SummerSlam 2020.

Lo hacemos porque él mismo da a conocer en un reciente episodio de K100 with Konnan & Disco que aún no había firmado un contrato con la compañía. Lo hizo durante la semana siguiente, antes de Payback 2020, donde unió fuerzas a “The Great Mask of All Time” para vencer al mismo “Visionario” y Murphy (Buddy Matthews) en un combate de parejas.

► El debut de Dominik Mysterio en la WWE

“En realidad, fue antes de tener contrato (fue el día de pago que más me tomó por sorpresa), porque me pagaban por show… Hice SummerSlam sin tener contrato. Así que me pagaron por ese pay-per-view… Estábamos en medio de las negociaciones, así que todo se estaba manejando en ese momento. Pero de buena fe, dije: ‘Sí, amigo, lo haré’.

“Esta es una oportunidad única en la vida, así que la aproveché, pero después de SummerSlam y lo siguiente, porque hice SummerSlam y luego Monday Night Raw y luego la semana siguiente hicimos Payback cuando hice equipo con mi papá por primera vez, como espalda con espalda, así que obtuve dos cheques de pago por evento y un par de cheques de TV en una sola sesión y fue entonces cuando pensé: ‘Oh, mi*rda. Esto es bastante loco'”.

¿Os gusta lo que está haciendo Dominik Mysterio en el Judgment Day?