Dominik Mysterio fue tentado por Liv Morgan, Campeona Mundial de WWE, mientras su «mami», Rhea Ripley, estaba ausente. El integrante del Judgment Day intentó autocontrolarse, y sus amigos Damian Priest, el Campeón Mundial de Peso Pesado, Finn Bálor, JD McDonagh y Carlito (quizá este último no tanto) intentaron frenarlo, pero nada fue efectivo contra la luchadora. Bueno, en realidad, algo así: el regreso de «Mami». Quién sabe lo que hubiera pasado si ella no hubiera vuelto.

► Dominik Mysterio de Rhea Ripley

Pero la cuestión es que lo ha hecho, primero para detener a «Dirty Dom» de ir más allá con Liv pero al mismo tiempo mostrando su enfado, o su decepción, con él. Así que el Universo WWE al completo está deseando saber qué pasará entre ellos en el nuevo episodio de WWE RAW dentro de unas horas. Antes, nos hacemos eco de las recientes declaraciones de Dominik acerca de la situación actual con Rhea en su aparición en Card Subject to Change:

«He intentado comunicarme con ella lo mejor que he podido. Ella me ha evitado hasta ahora, pero no tiene más remedio que verme los lunes. Así que voy a arreglar las cosas, haré mi mejor esfuerzo para arreglarlas el lunes.»

Luego le preguntaron a si había visto el clip de Morgan viendo el regreso de Ripley detrás del escenario, en el cual ella sonreía con complicidad a la cámara: «No, no lo vi. Me mantengo alejado de todo lo relacionado con Liv Morgan en ciertas situaciones«, comentó, aunque admitió que tal vez debería verlo.

«Este lunes en Dayton es un Monday Night Raw que no querrán perderse por lo que sucedió la semana pasada con Rhea y Liv- Voy a arreglarlo y voy a poner fin a todo. Mami va a regresar a The Judgment Day, no habrá problemas, y será algo que no querrán perderse.»