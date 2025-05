Dominik Mysterio: «De niño, WWE me pagó $5 mil por un evento»

Sin luchar hasta 2020 pero en realidad la carrera de Dominik Mysterio en la WWE comenzó en 2003 cuando era solo un niño. Contando historias con leyendas como su padre, Rey Mysterio, y Eddie Guerrero. No sorprende que a tan corta edad y con tan poca experiencia haya tenido y siga teniendo el éxito que tiene «El Sucio.

Y en aquella época, según el actual Campeón Intercontinental revela en el pódcast Intoxicados, la compañía le pagó cinco mil dólares por aparecer en un evento.

«Me pagaron, te voy a decir exactamente cuánto me pagaron. Me pagaron cinco mil dólares. Cinco mil. Y eso fue solo por uno de los eventos. Mis padres me lo dijeron —normalmente no me decían, solo me decían que lo guardaban— pero esta vez me lo contaron porque yo estaba preguntando: ‘¿Cuánto me pagaron por esto?’ Yo sabía que algo venía. Me dijeron: ‘Te pagaron cinco mil dólares.’ ‘Cool, vamos a Toys R Us.’ Fui a Toys R Us. Me compré una bicicleta y, siempre me han gustado los monstruos clásicos, así que tenían unas cabezas de Frankenstein. ‘Déjame llevarme un par de esas.’ En total gasté como 400, tal vez 300 dólares, si acaso. En cuanto llegamos a casa dije: ‘¿Podemos ir a Target?’ Y mi mamá me dijo: ‘Eso fue todo. Ya no tienes más dinero.’ Probablemente todo el resto se fue al fondo universitario de mi hermana».