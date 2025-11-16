Durante la reciente edición de Monday Night RAW, Dominik Mysterio interrumpió la promo de John Cena, quien hizo su última aparición como luchador en Boston, con la finalidad de arruinarle su momento y robarle todo el protagonismo. Esto condujo a una lucha por el Campeonato Intercontinental WWE, de la cual Cena salió triunfador.

► Dominik Mysterio quería arruinar la última noche de John Cena en Boston

Durante la reciente edición del podcast Towers of Power, Dominik Mysterio explicó cómo se preparó mentalmente para enfrentarse a un público que había ido a idolatrar a Cena y a animar a Triple H, y dijo que llegó dispuesto a arruinar la última aparición de Cena en su ciudad natal antes de su retiro, sin que le importaran los abucheos que recibiera por ello.

«No se trataba tanto de prepararme. Simplemente quería que ese momento girara en torno a mí, ¿sabes? Sabía que iba a estar ahí con, obviamente, John Cena y Triple H en Boston, en el TD Garden; todo estaba perfectamente dispuesto para John Cena, y era su noche. Así que cuando salí, me aseguré de que todo girara en torno a mí».

«No, no me afecta en absoluto. Porque de eso se trata ser abucheado. Hay que aceptarlo. Ya sabes, a algunos no les gusta, pero mientras consigas que la gente grite, tío, eso es lo que importa».

A pesar de que Dominik Mysterio quiso robarle el protagonismo a John Cena al inicio del reciente WWE RAW, el 17 veces Campeón Mundial terminó saliéndose con la suya, ya que logró arrebatarle el Campeonato Intercontinental, conviertiéndose así en un Campeón Grand Slam al lograr por primera vez el prestigioso título.