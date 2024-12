Dominik Mysterio: «CM Punk no es nada especial»

«Dirty» Dominik Mysterio ha sentido en sus propias carnes de lo que es capaz CM Punk sobre el cuadrilátero de WWE. Lucharon juntos en tres ocasiones, una de ellas la batalla real de Royal Rumble 2024 y las otras dos manos a mano en eventos no televisados en diciembre de 2023, siendo el primero el primer combate del «Best in the World» en la compañía desde 2014.

► «The Nothing Special in the World»

Durante una reciente entrevista con O’Shea Jackson Jr y TJ Jefferson en No Contest Wrestling, el integrante del Judgment Day habló sobre su experiencia con Punk:

«Tuve el gran deshonor de darle la bienvenida a Punk después de diez largos años. Fue todo lo que esperaba, solo un viejo tratando de hacer lo suyo. Piensa que todavía lo tiene. Salió allí con equipo negro simple. Ni siquiera tenía su equipo. Definitivamente fue algo para ver. En general, me alegra que la empresa haya confiado en mí para subirme al ring con CM Punk y darle sus primeros puñetazos como un bonito regalo de bienvenida a casa. La energía que tuvimos allí definitivamente fue algo especial. Siento que también me debe algo. Estoy seguro de que lo recuerda, le cantó Feliz Cumpleaños a mi hermana. Probablemente tenía 12 años y él le cantó Feliz Cumpleaños. Acorraló a toda mi familia cuando tenía su maldito cabello largo y negro. ¿Cuál era su grupo? ¿La sociedad? [Straight Edge Society]. No lo recordaba porque no importa. Ahora que soy mi propio hombre y él no tiene que arrinconarme, me encantaría ponerle las manos encima otra vez. Ahora que estoy preparado y listo. He visto lo que puede hacer. No es nada especial. Hace lo mismo. Estoy bastante seguro de que puedo leer su libro de jugadas. De hecho, aquí va una buena, conozco su set de movimientos«, dijo Dominik con una sonrisa.