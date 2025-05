Dominik Mysterio: «CM Punk estelarizó WrestleMania por llorón»

Dominik Mysterio y CM Punk no tienen buena relación. Viene de lejos. Y no parece que vaya a solucionarse pronto. No hace mucho, «El Sucio» calificaba al «Best in the World» de viejo y acabado.

Y ahora el Campeón Intercontinental de WWE critica el hecho de que el oriundo de Chicago fuera estelar en la primera noche de WrestleMania 41 contra Roman Reigns y Seth Rollins:

“Creo que simplemente nos odiamos mutuamente por igual. Odio con todo mi ser a CM Punk. No sé qué es lo que tiene ese tipo. No sé si es porque se parece a Eddie Munster y me dan ganas de patearle la maldita cara, o por el hecho de que todos dicen: ‘Por fin lo logró, por fin tuvo su evento estelar en WrestleMania’. Bien por ti, viejo. Tienes 60 años, ¿te tomó qué, 45 años cumplir tu único objetivo? Ya era hora. Es como lo que dicen de los bebés: cuando hacen berrinche, les das lo que quieren para que se callen. Estoy bastante seguro de que eso fue lo que pasó. Por eso necesitó un favor de Paul Heyman. Hay una razón por la que nunca estuvo en el evento principal.

Te haces llamar ‘El Mejor del Mundo’. Yo no necesito andar por ahí diciéndolo. La gente ya sabe que soy mejor que el mejor. No necesito llamarme el Mejor del Mundo a los 70 años. La gente lo dice por mí. Tienes a [John] Cena hablando de mí, a JBL, AJ Styles, leyendas que hablan de mí. No necesito decir esas cosas de mí mismo porque la gente ya lo hace. Mi trabajo habla por sí solo. Y luego tienes a CM Punk… Podría seguir despotricando por horas, pero tengo que detenerme», le dice Dominik a The Wrestling Classic.