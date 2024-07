Dominik Mysterio cayó ante Jey Uso ¿Se reconcilió con Rhea Ripley?

Dominik Mysterio está buscando recuperar la confianza de Rhea Ripley y para eso se metió en una lucha con Jey Uso, algo que parece tampoco sirvió de mucho.

Durante el programa de RAW, Jey se enteró que Dom y Mami tienen problemas y la segunda está muy enojada, por lo que su relación podría haber terminado; incluso decidió pedirle a Damian Priest que le diera su teléfono.

Dominik, molesto, pidió una lucha contra Jey, aunque Rhea vio bastante mal esta iniciativa, pues era una lucha innecesaria. Sin embargo, Dom ya no pudo zafarse del encuentro.

El heredero de Rey Mysterio atacó a Jey antes de que sonara la campana y durante varios minutos estuvo golpeando a su rival, manteniendo el control del encuentro.

Aunque Jey pudo reaccionar por unos instantes, sorpresivamente volvió a ser dominado. Pero tras varios minutos recibiendo golpes, Jey logró reaccionar y tomar el control con ataques rápidos.

Sin embargo, Liv Morgan apareció para ayudar a Dom. Jey pateó a Dominik y Morgan cayó sobre el integrante de The Judgment Day, pero Rhea Ripley llegó para hacerla correr. Al final, Dom subió al ring para continuar el combate, pero terminó siendo golpeado y planchado, llevándose la derrota. Tras el encuentro, Jey le hizo señas a Rhea para que le hablara.

En vestidores, la novela siguió, Dominik y Rhea estuvieron lo que podría ser una reconciliación, pues Ripley le dijo «Yo no soy de nadie, tú eres mío».

