WrestleMania es considerada «La Vitrina de los Inmortales» y no es por nada, ya que en este evento es donde muchos consiguen su primer Campeonato, otros hacen su debut en el gran escenario, y hay casos en los que se lleva a cabo una racha, como aquella que impuso The Undertaker, cuando no había sido derrotado en sus primeras 21 apariciones hasta que finalmente cayó en WrestleMania XXX frente a Brock Lesnar.

► Dominik Mysterio tiene tres derrotas en WrestleMania

Para el caso de Dominik Mysterio, WrestleMania podría ser una oportunidad para conseguir su primera victoria, ya que no ha podido ganar en las tres ocasiones anteriores en las que formó parte. Su primera vez fue hace tres años cuando él y su padre, el miembro del Salón de la Fama WWE Rey Mysterio, lucharon contra The Miz y un debutante Logan Paul. Miz obtuvo la victoria para su equipo, cortesía de un Skull Crushing Finale sobre Rey. El año siguiente, Dominik llegó a WrestleMania 39 para luchar contra su padre luego de que se uniera a The Judgment Day, pero al final, fue Rey quien finalmente salió triunfante, gracias a la ayuda de Bad Bunny. En 2024, Dominik nuevamente se enfrentó a su padre, esta vez en una competencia por equipos en WrestleMania 40. Mientras que Dominik se asoció con Santos Escobar, Rey tuvo a Andrade. Con ayuda de dos hombres enmascarados (que luego se reveló que eran los jugadores de los Philadelphia Eagles Jason Kelce y Lane Johnson), el equipo de Rey y Andrade.

Durante una reciente entrevista en «Sportskeeda WrestleBinge», Dominik dejó en claro que buscará superar su racha negativa en WrestleMania.

«Por supuesto. ¿Qué, crees que quiero ser derrotado en WrestleMania? No. Tengo un récord de 0-3 en WrestleMania, así que si por alguna razón me encuentro en WrestleMania este año en Las Vegas, el récord será de 1-3, te lo prometo«.

Hasta el momento, se desconoce si Dominik Mysterio tendrá alguna rivalidad de cara a WrestleMania 41, pero está en medio de una historia con una posible implosión de The Judgment Day que podría conducir a algo.