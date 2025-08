Dominik Mysterio ataca a CM Punk y habla de AAA

Dominik Mysterio habla de su conflicto con su padre, su evolución en WWE, su debut en Triplemanía y lanza una dura crítica contra CM Punk. Todo ello durante una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de SHAK Wrestling mientras va camino de defender el Campeonato Intercontinental contra AJ Styles en la segunda noche de SummerSlam 2025.

► En palabras de Dominik Mysterio

Sobre su relación con su padre y la tarjeta Chase Freedom Unlimited

«He estado persiguiendo la libertad de mi padre irresponsable durante mucho, mucho tiempo. Y gracias a Chase y mi tarjeta Freedom Unlimited, puedo comprar mi salida de esta relación terrible con mi padre. Crecí robando las tarjetas de mis papás cuando era niño, y cuando me decían en la tienda: ‘No puedes usar esto, no tiene tu nombre.’ Ahora es genial tener mi propia tarjeta y que diga Dominik Mysterio, sin tener que demostrar que soy hijo de alguien. Estoy siempre limpio de pies a cabeza… mi mochila, mis zapatos. Todo esto gracias a mi tarjeta Freedom Unlimited.»

Sobre cómo aprendió a manejar las reacciones del público

«Desde que debuté he estado aprendiendo en el trabajo. Muchos movimientos que ven que hago, los hice por primera vez en televisión en vivo. Cuando empecé a recibir esas reacciones, no sabía cómo manejarlas. Hacía cosas que no debía, como promos o reacciones improvisadas, pero mucha gente me ayudó en backstage a saber cómo interactuar con el público. Empecé a jugar con el micrófono, pasárselo a otras personas como Finn o JD, y así encontramos la forma de hacer que Judgment Day funcione.»

Sobre su inspiración en películas y series

«Veo mucho Entourage, The Office, Game of Thrones… Hace rato dije que soy como Jon Snow porque no sé nada. Me gustan las comedias románticas, pero también las películas de terror, las de la Segunda Guerra Mundial… Escucho de todo: country, música mexicana tradicional, Frank Sinatra, rap. Soy un revoltijo de todo.»

Sobre CM Punk y su comentario sobre Rhea Ripley

“Nada mata más el negocio que alguien creyendo que es lo suficientemente bueno como para pelear en UFC… y que lo noqueen, no una, ¡sino dos veces! Si quieres hablar de qué mata el negocio, ve las peleas de CM Punk en UFC y dime tú. Déjame llamarle a mi amigo Mickey G y ver qué opina (en referencia a Mickey Gall, quien derrotó a CM Punk en UFC)».

Sobre su debut en Triplemanía y el recibimiento en México

«Me dan escalofríos solo de hablarlo… fue algo muy surreal. Desde que empecé a entrenar, siempre quise hacer algo con AAA por la historia que tiene… Mi papá empezó en esa empresa y ayudó a levantarla, y mi tío Rey Mysterio Sr. también hizo cosas ahí. Poder ir a México y solidificarme como otro Mysterio, una tercera generación, con esa reacción del público… fue una locura. Estoy muy agradecido.»