Dominik Mysterio aprueba retrato de Liv Morgan como Mona Lisa

La relación en pantalla de Liv Morgan y Dominik Mysterio sigue siendo uno de los momentos que mayor atención genera dentro de la programación semanal de la WWE, y ambos siguen en una especie de romance en pantallas, a la vez que se ayudan mutuamente durante los combates.

Antes de la reciente edición de Friday Night SmackDown, que se llevó a cabo en Bolonia, Italia, unas imágenes revelaron que varios fans veneraban un retrato de Liv Morgan inspirado en la Mona Lisa, apodado «Mona Liva». Naturalmente, el video publicado por WWE en sus redes sociales se volvió viral y captó la atención de muchas personas, incluyendo Dominik Mysterio.

Dominik Mysterio vio el retrato de la ex Campeona Mundial, inspirado en la Mona Lisa, y reaccionó en su cuenta de X con una escena de «Parks and Recreations», que dejaba claro que estaba completamente maravillado y sin palabras, con la leyenda: «Es hermoso. Llevo cinco horas mirándolo».

Dominik Mysterio y Liv Morgan continúan formando parte de The Judgment Day, pero ninguno de los dos tiene (hasta el momento) un plan confirmado para WrestleMania 41, a menos de un mes de que se lleve a cabo el evento. Sin embargo, el dúo continúa apareciendo con regularidad en televisión y en los eventos no televisados, junto con los demás miembros del grupo, Carlito, Finn Balor y Raquel Rodríguez, y aguardando el pronto regreso de JD McDonagh, quien se encuentra lesionado.

Morgan también recurrió a sus redes sociales, citando otro video publicado por la WWE con el mismo retrato, donde simplemente dijo: «Liva Lisa»

«We’re gonna put this in the Louvre instead!»@MuseeLouvre, want to trade?#SmackDown pic.twitter.com/xwqROcFoHn

— WWE (@WWE) March 21, 2025