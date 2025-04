Ya son más de dos años desde que Dominik Mysterio traicionara a su padre, Rey Mysterio (y a Edge), para unirse a The Judgment Day.

Y visto lo visto no se puede decir que no fuera el camino correcto para «Dirty Dom». Se ha convertido en todo un fenómeno en la WWE. Y recientemente tuvo una entrevista con Netflix en la que precisamente habló sobre el capítulo en el que se encuentra:

“Disfruto ser el chico malo. Siento que tengo más libertad en lo que puedo hacer, decir y salirme con la mía. Siento que estoy empujando un poco más los límites. Esto puede sonar terrible, pero vienen niños con sus papás a los eventos y les digo: ‘¿Ese es tu papá? Seguro también es bueno en absolutamente nada.’ Así que simplemente me divierto más con eso que siendo el bueno. He visto toda mi vida lo que significa ser el bueno con mi papá. Quise hacer algo distinto con el apellido Mysterio.”

“Empezar con él a mi lado fue como tener un código para hacer trucos. Ese hombre lleva más de 30 años en este negocio, así que tenerlo en la esquina durante mis primeras luchas —literalmente me guiaba, me gritaba, me decía qué hacer y cómo hacerlo— fue una gran ayuda para crecer y aprender dentro del ring. Pero poder alejarme de eso y darme cuenta de lo que puedo hacer por mí mismo, es como quitarle las rueditas a la bicicleta. Una vez que me di cuenta de que ya no las necesitaba, empezó el juego de verdad.”