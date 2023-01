Dominik Mysterio acusó a Adam Pearce de ayudar a Edge

El reciente Monday Night Raw abrió con un segmento de Cody Rhodes, quien se refirió a su victoria en Royal Rumble; no obstante, su discurso emotivo fue interrumpido por The Judgment Day, quienes quisieron intimidarlo, pero Edge salió para ayudarlo y logró dispersar a los rudos. Adam Pearce y varios oficiales llegaron luego para evitar mayores estragos entre las mencionadas Superestrellas. No obstante, Dominik sí sufrió las consecuencias de la ira de Edge al ser enviado contra la barrera de protección.

► Edge y The Judgment Day continúan su rivalidad

Edge y Judgement Day tienen mucha historia, ya que el miembro del Salón de la Fama WWE fue quien fundó el grupo, pero fue expulsado cuando se unió Finn Balor. Desde entonces, han iniciado una rivalidad de larga data, pero con The Judgment Day tomando ventaja en su último encuentro que se dio en Extreme Rules, aunque en el reciente Royal Rumble presenciamos el desquite de Edge, quien eliminó a Balor y Priest del combate de treinta hombres, antes de que fuera eliminado por estos solo unos segundos después.

Horas antes de la conclusión del programa, Dominik Mysterio recurrió a su cuenta de Twitter, donde publicó un corto video del altercado entre The Judgment Day contra Edge y Cody Rhodes y el joven de 25 años exigió respuestas de Adam Pearce, culpándolo de que había ayudado a Edge a propósito.

@ScrapDaddyAP I want answers on why you helped @EdgeRatedR push into the barricade… pic.twitter.com/Xf16b72KjV — Dominik (@DomMysterio35) January 31, 2023

“Adam Pearce, quiero respuestas sobre por qué ayudaste a Edge empujarme hacia la barricada…”

Edge volvió a irrumpir en el combate estelar de Raw entre Cody Rhodes y Finn Bálor al deshacerse de la intervención de Dominik Mysterio y Damian Priest, y ayudando indirectamente a The American Nightmare para que se lleve el triunfo. Evidentemente, la rivalidad entre The Judgment Day y su antiugo líder seguirá en marcha, probablemente hasta WrestleMania 39.