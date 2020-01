Cada año se habla de si el Undertaker volverá a luchar o no en WWE. Por lo pronto, para este año no se ha tenido ninguna información al respecto acerca de si participará o no en WrestleMania 36. En 2019 tuvo dos combates, el último de ellos muy bueno, así que varios ya dan por hecho su participación en WrestleMania.

Seguramente nos sorprenda apareciendo en el Royal Rumble 2020, pero nada de ello está confirmado y ni siquiera está rumorado.

► ¿Dominik Dijakovic vs Undertaker en WrestleMania?

Independientemente de ello, hay un sorprendente luchador de NXT que quiere enfrentarlo. Después de todo, si Austin Theory quiere un combate con John Cena, por qué Dominik Dijakovic no puede soñar con enfrentar al Taker. Así fue como Dijakovic dejó en claro que quería enfrentar a The Undertaker:

«Objetivo 2020».

El estadounidense de ascendencia eslovena hasta etiquetó a Undertaker en su publicación de Instagram, pero este no se reporta en esta red social desde finales de noviembre pasado.

En el 2019, Dijakovic tuvo 59 luchas y su récord fue de 36-21-2, así que no es que tenga un mal récord para querer enfrentar al Taker. Al igual que el objetivo de Theory, el de Dijakovic luce imposible a menos que ambos se vean las caras en el Royal Rumble 2020. Hay que recordar que Dijakovic fue nominado en 2019 a Promesa del Año. Tal vez el 2020 sea su año.

¿Responderá el Undertaker? No lo creemos. Si Undertaker vuelve al ring, no lo anticipará. Pero Dijakovic es una buena opción, pues aunque el Taker lo derrotara catapultaría su carrera como un estrella de peso. Automáticamente estaría en la órbita de los títulos principales.

Undertaker tiene, además, otras opciones, como Kane, quien quiere enfrentarlo por última vez. O también la lucha que nunca veremos, pero que estará presente en los rumores en los próximos meses: como compañero o rival de Sting.