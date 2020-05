Dominik Dijakovic será traspasado a esta marca del elenco principal

Es habitual desde hace años que tras WrestleMania se produzcan ascensos de luchadores procedentes de NXT hacia el elenco principal. Esta temporada, no obstante, ha sido muy distinta en todos los aspectos, pues WWE se ha guardado por todos los medios de programar debuts bajo los grandes focos, a excepción de algún que otro a modo de sustituto de urgencia, como el de Austin Theory para el mismo "Show de los Shows". Pero esa reserva durará poco, cuando este viernes se confirmó la llegada de Matt Riddle a SmackDown, al igual que supimos vía WrestleTalk de la inminente de Dominik Dijakovic.

Y Dave Meltzer amplió información bajo la última edición de la Wrestling Observer Radio, adelantando un importante punto al respecto.

Una decisión, según cuenta Meltzer, fuertemente promovida por Vince McMahon, quien vería en Dijakovic a una potencial Superestrella de peso para Raw. Y cabe recordar que el gladiador insinuó su participación en WrestleMania 36 pocos días antes de la gran cita. ¿Hubo planes de adelantar este estreno bajo los grandes focos (del Performance Center)?

Lo que sí quedó claro este año es que Dominik Dijakovic cuenta con el apoyo de varios pesos pesados tras bambalinas, cuando supimos de estas declaraciones concedidas por el ex-ROH.

«Ahora mismo, con quienes más trabajo son Shawn Michaels y Triple H. Son dos tipos que vienen a NXT todos los miércoles. The Undertaker también ha estado por aquí en alguna ocasión. Como Mark Henry. Los cuatro son algunos de los tipos con los que he estado trabajando estrechamente. He estado aquí durante dos años y he tenido la oportunidad de trabajar con todos los entrenadores que tenemos».