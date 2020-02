Dijakovic comparte su estado de salud: "Eres hombre muerto"

Quiere una nueva oportunidad por el Campeonato de Norteamérica pero Keith Lee le ha dicho que aparte las excusas a un lado y que busque la forma de conseguirla. Un buen paso adelante para hacerlo hubiera sido derrotar a Cameron Grimes anoche en NXT. Lamentablemente para Dominik Dijakovic, durante el combate entró en escena Damian Priest para atacarlo y servirlo en bandeja de plata para su oponente. Esta es una derrota importante para el último retador al título, aunque al mismo tiempo le abre la puerta a una nueva e interesante rivalidad.

► Dominik Dijakovic comparte su estado de salud

Como vemos, no parece haber sido un golpe demasiado fuerte; sí lo suficiente como para debilitarlo durante el combate, pero no tanto como para lesionarlo. No obstante, Dijakovic acaba de compartir su estado de salud y no se encuentra bien. De hecho, afirma que va a alejarse un poco de las redes sociales mientras se recupera. Aunque pone en claro también cual es su próximo objetivo.

This is gonna be my last tweet for awhile because my knee is in very bad shape. Damian Priest you’re a dead man. — Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) February 27, 2020

«Este va a ser mi último tuit en un tiempo porque mi rodilla está bastante lastimada. Damian Priest, eres hombre muerto«.

Lo de alejarse de las redes no es una sorpresa leyendo tuits como este:

Twitter sucks. — Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) February 21, 2020

«Twitter apesta«.

Mientras, Priest hizo estas publicaciones:

«¡Deleiten sus ojos con esto! ¿Qué pasó ahí? Nada personal«.

"The last song of hate is a song of my heart. Tonight's gonna be – yeah!

Something wild!" #WWENXT #NXTOnUSA

🏹#LiveForever pic.twitter.com/P9BkLVNyVl — Damian Priest 🏹 (@ArcherOfInfamy) February 26, 2020

«La última canción del odio es una canción de mi corazón. Esta noche va a ser… ¡Sí, una locura!«.

Puede que Dijakovic no deba alegrarse demasiado, al contrario que Priest, que a falta de una oportunidad titular ha dado inicio a una rivalidad que puede llevarlo al campeonato; al igual que Grimes, a quien le facilitaron el triunfo, que le abre el camino para enfrentar al monarca Lee. Y la fanaticada también debería estar contenta ante estas dos rivalidades, o al menos una, que se avecina oficialmente; porque promete ser realmente interesante.

En lo que respecta a la lesión de Dijakovic, no esperamos que pase mucho tiempo fuera de acción. No está claro si su nueva trama lo llevará a NXT TakeOver: Tampa pero si el plan es ese debería volver cuanto antes para seguir desarrollando la rivalidad de cara al especial.

Lo más interesante claro sería que estos cuatro luchadores se enfrentaran el 4 de abril por el Campeonato de Norteamérica. Veremos si eso es lo que ocurre o la empresa los divide en dos manos a mano.