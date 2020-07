Con total brutalidad, armándose de un shinai de kendo, Dominik atacó a Seth Rollins y a Murphy en el reciente episodio de Monday Night Raw. El joven y futuro luchador se cansó de las golpizas de los rudos a su papá, Rey Mysterio, y decidió tomarse la justicia por su manos.

En un primer momento no pudo hacer frente a ambos debido a su desventaja numérica, pero entonces apareció Aleister Black para ayudarlo. Este sufrió el mismo ataque contra la punta de la escalera que el enmascarado, pero el chico Gutiérrez aprovechó para un vengativo ataque.

Un vengativo ataque que dejó secuelas en el cuerpo de Rollins, como él mismo mostró en una publicación posterior al segmento en Twitter.

Randy at his best. Sasha-Asuka title fight. Drew/Zigman pulling out all the stops. Lashley/Ali. Murphy with the W. #WWERaw with a helluva show. The only hiccup was that stubborn Mysterio kid. #thegreatergood pic.twitter.com/GGGqkcdzhL

— Seth Rollins (@WWERollins) July 28, 2020