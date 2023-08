«Dom. Sinceramente creo que Dom, con lo que está aprendiendo y haciendo. Creo firmemente que, dentro de 25 años, podría estar aquí sentado teniendo una conversación similar. Montez Ford, ambos miembros de Street Profits, Rhea. Theory. Carmelo Hayes, Grayson Waller, Bron Breakker. Les diría simplemente: ‘Todo estará bien. Solo respira’». Edge acaba de cumplir su 25 aniversario en WWE y recientemente señalaba a varios luchadores que cree que podrían cumplir esa hazaña en el futuro.

DOMINIK MYSTERIO, WHAT DID YOU JUST DO?!?!?@DomMysterio35 has betrayed @EdgeRatedR AND @reymysterio at #WWECastle!!! pic.twitter.com/5PS0cS3rxo

— WWE (@WWE) September 3, 2022