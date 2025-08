Dominick Reyes critica a Jon Jones por alargar su retiro

Dominick Reyes dice que la gente está cansada de las payasadas de Jon Jones. Durante gran parte del año pasado, el mundo de las MMA esperó el posible regreso de Jon Jones y una pelea de unificación del título de peso completo con Tom Aspinall.

Nunca llegó. En cambio, Jones se mantuvo evasivo durante meses antes de finalmente retirarse oficialmente del deporte, dejando a Aspinall con el ascenso a campeón indiscutible.

Excepto que quizás no. Poco después de su retiro, Jones anunció su regreso a la competición con la esperanza de pelear en la supuesta cartelera de la Casa Blanca de la UFC el próximo julio. Desafortunadamente para Jones, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, no estaba muy convencido con la idea, dada su poca fiabilidad, y muchos aficionados compartían esa opinión. Y para Reyes, quien tiene una historia con Jones, es porque el peso semicompleto, el mejor de todos los tiempos, destruyó cualquier buena reputación que le quedara con sus travesuras.

“Creo que es porque hace lo que hace, y simplemente engaña a todos, y miente, y dice esto y aquello. Y se muestra arrogante y presumido. No es sincero. Solo queremos una respuesta sincera, hermano. No una tontería que nos engañe, diciendo: ‘Bueno, quizás esto, eh’. ¿Vas a pelear o no? Creo que eso es lo que enfurece a todos, que intentan jugar con nosotros.

Si ya terminaste, di que ya terminaste. Si no, di: «Vamos, pero quiero más dinero o quiero esto». Eso es todo. No digas: «¡Ya veremos!». Sale un anuncio importante, y luego no pasa nada. Creo que por eso la gente estaba tan enfadada.