Dominick Reyes: «Carlos Ulberg es un atleta mucho mejor que Jon Jones»

Dominick Reyes coqueteó con una carrera profesional en el fútbol americano, así que sabe lo que significa ser un atleta en la UFC. En ese sentido, Reyes cree que su próximo oponente, Carlos Ulberg, está a la altura de los mejores.

Y mejor que posiblemente el mejor luchador de todos los tiempos.

“Carlos es el mejor atleta al que me enfrentaré en la división de peso semicompleto”.

Considerando que Reyes una vez tuvo una pelea muy reñida de cinco asaltos con Jon Jones, tres veces campeón de peso semicompleto que recientemente se retiró con un título de peso completo en su poder, es justo preguntar si estaba incluyendo a «Bones» en esa declaración.

“Sí, mucho más. Mucho más. [Ulberg] mueve los pies de maravilla. Es muy rápido, muy potente, pero es solo su movimiento. Se mueve como yo. Es un atleta excelente, muy equilibrado en todo lo que hace, bastante seguro, pelea con mucha seguridad. Pelea para no perder, en lugar de ganar, ya que ha ascendido en la competencia, pero es un oponente de calidad. Tengo muchísimas ganas de pelear con Carlos.

Es toda una prueba. Tiene un gran gancho de izquierda y es bueno con la mano adelantada. Es realmente bueno con esa mano adelantada, es ligero de pies y patea bien. Va a ser una pelea muy técnica. Tendré que ser muy paciente porque es tan paciente que casi pierde una pelea, así de paciente es.

Reyes, de 35 años, está en pleno resurgimiento profesional. Tras perder por decisión ajustada ante Jones en UFC 247, Reyes perdió sus siguientes tres peleas, todas por nocaut. Parecía que ese era el fin del camino para «El Devastador», pero desde entonces se ha recuperado con tres nocauts propios para remontar inesperadamente y volver a la contienda por el título.

Si derrota a Ulberg y consigue otra oportunidad de campeonato, Reyes ya sabe que estará más preparado.

Es más o menos lo mismo, pero esta vez no se siente como: «¡Es una oportunidad por el título! ¡Sí!. Es solo un día más en la oficina, vamos. A trabajar, en lugar de tanta presión, tantas cosas. Es como: ‘No, a trabajar. Haz lo que haces. Terminemos la misión'».

Reyes y Ulberg estaban programados para competir en UFC 297 en enero de 2024, lo que habría ocurrido en circunstancias muy diferentes, ya que Reyes aún no había roto su racha de cuatro derrotas. La lesión de Ulberg cambió los planes y posiblemente le dio a Reyes la oportunidad de enderezar el rumbo antes de su inevitable enfrentamiento en la jaula.