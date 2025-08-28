El actual campeón mundial de la división de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, es un hombre muy solicitado en estos momentos.

Desde que ganó el título vacante de peso ligero de la UFC al noquear a Charles Oliveira en el UFC 317 en junio, Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) ha sido relacionado con posibles peleas contra Arman Tsarukyan y Justin Gaethje.

Sin embargo, fue Paddy Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) quien entró en el octágono para enfrentarse a «El Matador» inmediatamente después de esa victoria. Dada la larga rivalidad de Pimblett con Topuria, el ex campeón de peso gallo de la UFC Dominick Cruz cree que la estrella británica podría tener ventaja en la carrera por la próxima oportunidad por el título.

«Esto se trata de ganar dinero. Somos peleadores profesionales», dijo Cruz esta semana en el podcast Anik & Florian. «No somos nada más. Queremos decir que somos muchas otras cosas. Somos peleadores profesionales. Tú pones un premio, nosotros lo ganamos, tú lo ganas o lo pierdes. ¿Quién es el mayor premio? Todos sabemos la respuesta a esta pregunta entre esos tres.

«Así que, si eres inteligente, aceptas esa pelea como si ese tipo fuera el saco. No quiero decir que los otros no sean buenos, pero el problema es Paddy, que se promociona, habla y tiene un gran paquete. Tiene sentido ganar el máximo dinero con esa pelea. Pero ahora, con este nuevo acuerdo, ¿cambia eso el panorama de si te importa con quién peleas? ¿Ahora solo buscas el mejor y más fácil enfrentamiento?»

Mientras que Tsarukyan y Gaethje están actualmente entre los cinco primeros en la categoría de 155 libras, Pimblett aún no ha logrado entrar en la élite de la división de peso ligero. Sus victorias consecutivas sobre veteranos como Tony Ferguson, Bobby Green y Michael Chandler pueden no estar a la altura de los currículos de sus rivales, pero Cruz insiste en que «The Baddy» no sería un rival fácil para Topuria.

«Creo que están analizando el enfrentamiento de estilos», dijo Cruz. «Si eres inteligente, no dirás que Paddy es pan comido, sino que dirás que, en términos de estilo, ¿es pan comido en comparación con Arman Tsarukyan? Esa es la pregunta. No que Paddy sea malo en comparación con Arman.

«Ahora mismo, me gusta Paddy», dijo Cruz. «No es lo que era cuando llegó aquí. Ha mejorado. Creo que la gente olvida que, pelea tras pelea, realmente mejoras si ganas confianza. Y él ha ganado confianza. No es que haya sufrido una derrota que le haya hecho retroceder un poco. Su confianza ha crecido. Así que se queda en el gimnasio, vuelve a entrenar y, cuando esa confianza crece, eres un tipo difícil de vencer. Y ahora mismo lo tiene. Gaethje es todo lo contrario. Gaethje ha encontrado su humanidad».