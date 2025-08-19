Dominick Cruz ha señalado lo que considera la mayor falla en el juego de Dricus Du Plessis.

Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) fue derrotado contundentemente por Khamzat Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) en el evento principal de UFC 319 el sábado pasado, perdiendo su título de peso mediano en el proceso.

«Stillknocks» tuvo dificultades para generar una ofensiva contra el checheno, pasando largos periodos atrapado en una posición de crucifijo montada.

Si bien el sudafricano no logró conectar nada significativo de pie, su falta de ofensiva de espaldas resultó igualmente costosa. Según el excampeón de peso gallo de UFC, Cruz, la incapacidad de Du Plessis para crear separación y ponerse de pie fue el factor clave detrás de la victoria dominante de Chimaev.

«Vimos a Khamzat destruir por completo a DDP con grappling puro«, dijo Cruz en un video publicado en su cuenta de Instagram. «Ni siquiera pudo escapar una vez. Y eso fue lo que me impactó… no fue que DDP cayera, sino que no pudo escapar. No tenía herramientas para crear separación, ni siquiera una vez por asalto.

Chimaev ha recibido críticas de algunos aficionados de la UFC por no presionar para terminar la pelea y, en cambio, obtener una victoria por decisión dominante. Pero Cruz no culpa a «Borz» por esa estrategia; al contrario, cree que Du Plessis tiene parte de la culpa.

“Si eres Khamzat, así es como quieres hacerlo”, dijo Cruz. “Si le das la opción de sujetarte y dejarte inconsciente como una colilla, lo hará porque no necesita recibir un puñetazo. Así que todos elegirán esa opción. Normalmente, alguien puede crear separación. Así de bueno es Khamzat.

“Si no puedes detener el derribo, no pasa nada, pero tienes que poder levantarte y crear espacio. Ese es el siguiente nivel de las artes marciales mixtas. No se trata de si te derriban, sino de cuándo. Pero la gran pregunta es: ¿tienes suficiente jiu-jitsu para usar la guardia y ponerte de pie, para usar la montura lateral, para usar una media guardia? ¿Tienes opciones para levantarte y crear espacio?»

«Porque si no, el que pueda mantener el equilibrio lo hará, y hará que la pelea sea fácil porque no quiere recibir un puñetazo en la cara. Y así es como van a ir todos. Así que es divertido ver cómo evoluciona el deporte: strikers, grapplers, strikers, grapplers. Pero ahora mismo, es la era del grappler, sobre todo con Khamzat entre ellos.