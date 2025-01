Dominick Cruz responde si UFC Seattle será su última pelea

Dominick Cruz considera su próxima pelea como su última. Después de una pausa de más de dos años, Cruz (24-4 MMA, 7-3 UFC) regresa el 22 de febrero contra Rob Font (21-8 MMA, 11-7 UFC) en UFC Fight Night 252 en Seattle.

El repentino resurgimiento en el terreno competitivo hizo que muchos fanáticos se preguntaran si el jugador de 39 años colgaría los guantes después de eso. Cruz reveló el jueves durante una entrevista con ESPN que, en su opinión, ese es el caso.

“Para mí, lo es. (No es) por mi mentalidad, no por mi conjunto de habilidades. Sí, perdí mi última pelea, pero estuve en esa pelea cada minuto de la pelea. Cuando terminé, fui por matar, lo que me lastimó. No fue una de esas situaciones en las que me retiré de la pelea. Fue que estaba en la pelea tratando de matar al tipo, y me lastimé, y eso eventualmente llevó al final. Miré esa pelea y dije, ‘Está bien, no seas demasiado duro contigo mismo. Esto es parte del juego. Te golpean. Te atrapan. Estas cosas pasan’.

“Pero yo estaba en la lucha. No fui más lento. No estaba mirando hacia atrás ni eligiendo las buenas técnicas. Todas esas son cosas que también agrego a mi mentalidad antes de pasar a estos últimos nueve meses. Las habilidades siguen ahí. Es solo una cuestión de todas las lesiones y esas cosas. ¿Puedo mantenerlas juntas para superar el campamento? El campamento es la parte difícil. Todos lo sabemos. No es realmente la lucha”.

Cruz, que cumplirá 40 años el 9 de marzo, ha competido como profesional desde enero de 2005. Su pelea contra Font será su undécima en la UFC, aunque una condecorada participación de ocho peleas en WEC precedió a su incorporación a la empresa.

Cruz, campeón de peso gallo de la UFC en múltiples ocasiones y cuya carrera estuvo plagada de lesiones, seguirá figurando en los libros de historia como uno de los mejores peleadores de su división. Sigue trabajando como comentarista principal en las transmisiones de la UFC.