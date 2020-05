Dominick Cruz reacciona a su derrota en UFC 249

Dominick Cruz ha reaccionado a su derrota por TKO a manos de Henry Cejudo en su enfrentamiento por el Campeonato de Peso Gallo UFC en el evento UFC 249.

La pelea se detuvo al final de la segunda ronda luego de una actuación decisiva de "Triple C", quien terminó retirándose de las artes marciales mixtas inmediatamente después de su victoria.

Sin embargo, durante su entrevista posterior a la pelea, Dominick Cruz admitió que no estaba muy satisfecho con la naturaleza del paro.

“Quiero decir, obviamente no estoy contento con el paro porque le pedí específicamente al Ref. Que me dejara seguir hasta que saliera. Y estaba de pie, así que ... si me hubiera quedado en el suelo, lo entiendo. Pero estoy trabajando hacia arriba".

"Definitivamente todavía estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y entiendo que hubo golpes sin respuesta, pero eso es parte de una pelea. Sabes, si me pongo de pie, estoy en la pelea. Si me quedo en el suelo y me golpean continuamente, lo entiendo. Pero felicitaciones a Henry Cejudo. No tengo excusas. No debería haber sido atrapado con esa rodilla".