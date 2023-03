Dominick Cruz cree que Jon Jones detendrá a Ciryl Gane en el suelo en UFC 285. Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) regresa de un descanso de más de tres años para enfrentar a Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) por el cinturón vacante de peso completo en el evento estelar del sábado en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Las peleas más duras de Jones han sido contra oponentes más largos y más altos como Alexander Gustafsson, Thiago Santos y Dominick Reyes, quienes llevaron al ex campeón de peso semicompleto al borde del abismo, y Cruz espera que Gane también pueda causarle problemas en la pelea de pie.

“Su estilo básico aporta lo que necesita hacer de forma natural, que es mover los pies todo el tiempo, movimientos laterales de lado a lado, no retroceder en línea recta y terminar sus combinaciones con patadas y hace todas estas cosas. naturalmente”, le dijo Cruz a Helen Yee. ”

“Es muy complicado, y es tan grande y tan largo que cada vez que Jones se ha enfrentado a alguien de esa longitud, ha recibido algo de daño y lo ha pasado mal. Alexander Gustafsson: quiero decir, ese es realmente el que le hizo pasar los momentos más difíciles, ese era el más alto. Tal vez Dominick Reyes. Entonces, cuando miras eso, esos pequeños problemas de duración y el daño que pueden crear, Ciryl Gane los trae de forma natural”.

Sin embargo, Cruz cree que el factor X en la pelea es la lucha libre de Jones, que no ve que Gane pueda manejar.

“El problema es que simplemente no tiene el agarre. No hay forma. Jon Jones fue uno de los mejores peleadores en la división de las 205 libras hace 10 años. Definitivamente es el mejor peleador en la división de peso completo. Entonces, ¿Cómo logras evitar que Jon Jones pueda agarrarte, engancharte dos veces por debajo de la cerca, derribarte, darte un codazo y montarte y matarte con un codazo, o cuando te das la espalda porque no quieres que te den un codazo, ¿te atragantan? Así es como veo que esto sucederá en un corto período de tiempo”.