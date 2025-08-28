Dominick Cruz duda que DDP pueda vencer a Chimaev

Dominick Cruz no está seguro de que Dricus Du Plessis pueda cerrar la brecha con Khamzat Chimaev después de UFC 319.
Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) perdió su título de peso mediano de UFC cuando fue derribado 12 veces y controlado durante más de 21 minutos en una derrota por decisión desigual ante Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) a principios de este mes.
Su entrenador principal, Morne Visser, dijo que estaban un poco atrás en su lucha estilo ruso, pero a Cruz no le gusta lo que vio de Du Plessis en la pelea y no confía en que pueda recuperar su cinturón de Chimaev.
«Dice que en seis meses cubriré algunos huecos, pero cuando lo veo, no son seis meses. No se separó ni una sola vez, nada. Sus piernas no se involucraban con la espalda. Nunca lo habían puesto de espaldas tanto tiempo, creo, y necesitas un ataque desde abajo para poder levantarte. Si tu trabajo cuando te derriban es simplemente levantarte y escapar, eso es algo defensivo en cierto modo. Así que, si estás abajo y te sujetan, necesitas algún tipo de ataque ofensivo desde abajo. Necesitas un derribo a una sola pierna.
Necesitas poder desequilibrarte para lograr una doble pierna. Necesitas poder desequilibrarte para crear espacio y lograr una llave frontal a la cabeza, y luego tienes que crear algún tipo de ataque desde abajo. Algún tipo de ataque, para que la persona que está encima de ti deje de cubrirte, y él realmente no pudo crear eso. Al observar la diferencia en esa pelea en particular, parecían dos peleadores de niveles completamente diferentes, porque no había separación. Ahora bien, podría decir que si DDP se hubiera escapado una vez, tendría algo totalmente diferente que decir, pero no lo hizo, y no pudo. No pudo escaparse ni una sola vez. No pudo separarse ni una sola vez.
Cruz aclaró que Chimaev específicamente es un mal rival para Du Plessis.
«Creo que DDP le gana a casi todos los demás en la división. Ese enfrentamiento en particular realmente expone las cosas, y eso es lo bueno de ser campeón«.