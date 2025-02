Dominick Cruz detalla la lesión que puso fin a su carrera

Puede que Dominick Cruz tuviera dudas sobre retirarse, pero su cuerpo finalmente tomó la decisión por él. El dos veces campeón de peso gallo de la UFC y futuro miembro del Salón de la Fama recientemente puso fin a su carrera. Lo que marca el final de una increíble carrera de 20 años que estuvo plagada de lesiones en sus últimas etapas.

El anuncio de Cruz lo obligó a abandonar una posible pelea de retiro contra Rob Font, que se llevaría a cabo en UFC Seattle el 22 de febrero. Apareció en The Anik & Florian Podcast para detallar los eventos que llevaron a su decisión.

“Tuve una dislocación unas ocho semanas antes de esta última que publiqué y eso de alguna manera preparó el escenario para que me encuentre en un tipo de cronograma diferente al de la edad, que realmente no agregué a la ecuación. Fue más como que me siento bien, sigo siendo rápido, todas esas cosas. Entonces, se te cae el hombro y dices, OK, lo rehabilité durante seis semanas seguidas y luego fui y entrené con Jeremy Stephens y algunos otros boxeadores profesionales solo para ver cómo estaba realmente después de la rehabilitación que había hecho y me fue muy bien, me sentí muy bien, nada me afectó en absoluto.

“Después de eso, reservé la pelea y luego me ofrecieron a Rob Font, así que por eso pensé: ‘Debería aceptarla. No voy a mejorar mi forma física, todavía me siento increíble’. Me sentía increíble antes de la segunda dislocación y por eso acepté la pelea. Así que, lo siento por Rob Font también, respeto al chico. Él ha hecho mucho en el deporte y ha hecho muchas cosas importantes, así que nadie quiere retirarse como peleador profesional porque eso también molesta a alguien más. Enoja a los fanáticos, enoja al peleador, no es solo yo cuando te retiras y es por eso que no quería hacerlo, pero sabía que estaba en tiempo prestado, para decirlo rápidamente”.