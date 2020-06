Luego de que se diera el traspaso de marca de AJ Styles, quien ahora forma parte del elenco de la marca azul de manera oficial. Sin embargo, un dato importante en este movimiento fue que ninguna superestrella había migrado a Raw y se indicó de que el traspaso se dio a cambio de "Futuras consideraciones", algo que no es nada nuevo en la compañía.

En cuanto a la "compensación" que recibiría Raw por haber perdido a Styles, sería que la marca roja ahora contará con los servicios de Dolph Ziggler, según lo informó Wrestle Votes hace apenas un par de días. Sin embargo, no se cuenta con información oficial, ya que el sitio web de WWE aún lo enlista dentro de la marca azul.

► Dolph Ziggler y Robert Roode serán traspasados a Raw

Al parecer, aunque no es oficial el traspaso de Dolph Ziggler, parece inminente su traspaso a la marca roja, y no solo eso, sino que tendrá compañía.

Ringside News informó recientemente de que Dolph Ziggler no será la única superestrella de SmackDown que se dirigirá a Raw, ya que al parecer Robert Roode está listo para hacerle compañía.

Robert Roode ha estado en Canadá y no ha podido cruzar la frontera para poder participar en las grabaciones de los programas televisivos que se están llevando a cabo en Orlando, Florida. La prohibición de viajar entre diferentes países debido al COVID-19 es el motivo de fondo. Sin embargo, con la posibilidad de una reapertura de fronteras, aparentemente algunos atletas profesionales considerarán desplazarse. Aún así, no hay indicios de cuándo el ex Campeón NXT regresará a las pantallas.

La misma fuente había contemplado de que estos traspasos se estaban discutiendo desde "hace algunas semanas", y que "sucedería, incluso antes del despido de Paul Heyman", teniendo en cuenta de que Styles necesitaba ser reemplazado por un rudo que tuviera similar impacto. Obviamente, Ziggler por sí solo no le daría ese contrapeso, pero quizás con Roode, si es que continúan trabajando juntos como equipo, podrían ser una buena adición a la división de parejas de Raw.