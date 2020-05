► Dolph Ziggler y Karl Anderson critican a WWE

Como muchos de ustedes saben, Dolph Ziggler es uno de los muy pocos luchadores de WWE que tienen un blindaje que les permite decir lo que quieran. Y eso incluye atacar o criticar a WWE o a sus distintas áreas dentro de la compañía. En este caso, Dolph Ziggler y Karl Anderson se le van encima al equipo digital de WWE, dado que los acusan de no subir ciertos vídeos a las distintas plataformas de manera consciente.

Todo comenzó porque el rubio intentaba obtener un vídeo del segmento que protagonizaron tras bambalinas él y Sonya Deville, sin embargo, no pudo encontrarlo en las cuentas oficiales de WWE en Twitter o Instagram, por lo que pidió ayuda a los fans:

Anyone know how to find or have a clip of myself and Sonya backstage from smackdown Friday? They conveniently posted the Otis/Mandy one but not ours 🤨