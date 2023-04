Dolph Ziggler pensó que WWE lo despediría en 2008

Durante el Monday Night Raw del 1 de diciembre de 2008, Dolph Ziggler fue derrotado por Batista en un combate breve. Aquello fue unas semanas después de haber hecho su retorno a la televisión de la WWE tras haber debutado con su nombre con el que se haría famoso y también haber sido suspendido por violar la Política de Bienestar. Durante una reciente entrevista con Chris Van Vliet, The Show Off recordaba que pensó que lo iban a despedir. Afortunadamente, eso no sucedió y acabó convirtiéndose en uno de los mejores de las últimas décadas.

> Dolph Ziggler pensó que sería despedido de WWE

“Entonces, mucha gente piensa que ese fue mi debut, pero ahí es cuando regresé. Quiero decir que luché contra R-Truth como Dolph Ziggler, creo que fue un conteo doble o derroté a Truth… y luego no estoy en la televisión durante un mes o mes y medio y luego vuelvo y es contra Batista, y digo: ‘Oh, este es mi último día de trabajo’. Cuando eres joven y nuevo, no sabes lo que está pasando… No tengo un legado, no tengo amigos en la reunión, no sé lo que estoy haciendo. Me dieron un nombre extraño con el que traté de pelear contra ellos y mi debut fue una victoria por cuenta fuera contra R-Truth, a quien amo.

“Si estás debutando y estás luchando contra Triple H y ganando, tienen planes para ti. Cuando estás debutando contra R-Truth, que no estaba en la televisión en ese momento, y apenas estás sobreviviendo y luego te vas por un mes y te dicen que eres tú y Batista y es un segmento… Por suerte para mi Batista no es solo un amor, es genial y quería tener un buen combate. Entonces, acabo de ver eso y digo ‘Oh, esto es todo’. En cambio, tenemos un combate muy divertido. Fueron como ocho o diez minutos, pero fue un buen combate, pero él va a un pay-per-view en un combatepor el título mundial, así que definitivamente me gana, lo entiendo totalmente. Pero no tengo que revisar los anuncios de búsqueda el próximo lunes”.

