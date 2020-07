De Randy Orton se han dicho muchas cosas tras bambalinas, y muchas de esas cosas son verdad. Una de ellas es que tiene un temperamento bastante fuerte, y que muchos lo han sufrido, caso Kofi Kingston. Recientemente, Dolph Ziggler reveló que hay muchas Superestrellas dentro de WWE que tienen mucho miedo de hablarle a Randy, especialmente cuando se equivoca o hace algo mal. Pero uno de los que no le tiene miedo a esa gran figura es el veterano Dolph.

► Dolph Ziggler no teme a Randy Orton, como muchos otros tras bambalinas

Así lo reveló recientemente al periodista Justin Barrasso de Sports Illustrated cuando le preguntaron su opinión de la lucha de Orton ante Edge en Backlash 2020:

"Abordaré el tema en orden inverso. No veo lucha libre, así que no vi la lucha de ellos. Pero fue increíble estar allí tras bambalinas. No le beso el trasero a nadie en WWE, no tengo ningún caballo al que le apuesto, pero estos dos son dos de mis luchadores favoritos. Uno, porque sé que mucha gente odia a Randy porque es jodidamente bueno. Es asombroso. Cuando veo algo de Raw digo: 'Maldita sea, lo hace mejor que nadie'.

"Eso me hace enojar mucho. Solo hay un puñado de verdaderos talentos naturales, y él es uno de ellos, y eso lo odio. Entonces, cuando Randy se equivoca, se lo hago saber. Mucha gente tiene miedo de hacer eso, y eso está bien, pero de mí no recibirá miedo. Pero Dios mío, nadie es tan bueno como él, y eso realmente me molesta".